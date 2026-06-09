Kontrolle eskaliert: Vier Jugendliche attackieren Bahn-Mitarbeiter
Nürnberg - Am Samstag wurden zwei Fahrkartenkontrolleure am Bahnhof Happurg von vier Jugendlichen überfallen, bedroht und verletzt. Gegen 18.35 Uhr wollten die 30-jährige Mitarbeiterin und ihr 28-jähriger Kollege im Auftrag der Deutschen Bahn vier Jugendliche in einer S-Bahn von Pommelsbrunn nach Hersbruck kontrollieren.
Die vier jungen Männer reagierten laut Ermittlern sofort aggressiv, umringten die beiden Kontrolleure und beleidigten sie. Kurz darauf soll einer aus der Gruppe die Frau und ihren Kollegen geschubst haben, so die Polizei.
Anschließend verließen die Jugendlichen den Bahnsteig und gingen in Richtung eines nahe gelegenen Feldwegs. Als die 30-Jährige versuchte, die Gruppe mit ihrem Handy zu fotografieren, kehrten die Jugendlichen jedoch zurück und gingen erneut bedrohlich auf die Kontrolleure zu.
Zu weiteren körperlichen Angriffen kam es letztlich nicht, da die Gruppe den Bahnhof wenig später verließ.
Die Bahnmitarbeiterin klagte nach dem Vorfall über Schmerzen an der Schulter. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.
Diese Kleidung trugen die Teenager
Von den vier bislang unbekannten Jugendlichen liegt den Ermittlern nur eine grobe Beschreibung ihrer Kleidung vor. Demnach trug einer eine graue Jogginghose, ein weiterer ein schwarzes T-Shirt. Ein Dritter war mit einem Sporttrikot bekleidet, der Vierte mit einem schwarzen Pullover. Weitere Angaben zu Alter, Größe oder anderen auffälligen Merkmalen gibt es bislang nicht.
Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Wer die vier Jugendlichen am Samstagabend im Raum Happurg, Pommelsbrunn oder Hersbruck gesehen hat oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, soll sich bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa (Symbolfoto)