Kontrolle eskaliert: Vier Jugendliche attackieren Bahn-Mitarbeiter

Nürnberg - Am Samstag wurden zwei Fahrkartenkontrolleure am Bahnhof Happurg von vier Jugendlichen überfallen , bedroht und verletzt. Gegen 18.35 Uhr wollten die 30-jährige Mitarbeiterin und ihr 28-jähriger Kollege im Auftrag der Deutschen Bahn vier Jugendliche in einer S-Bahn von Pommelsbrunn nach Hersbruck kontrollieren.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Die vier jungen Männer reagierten laut Ermittlern sofort aggressiv, umringten die beiden Kontrolleure und beleidigten sie. Kurz darauf soll einer aus der Gruppe die Frau und ihren Kollegen geschubst haben, so die Polizei.

Anschließend verließen die Jugendlichen den Bahnsteig und gingen in Richtung eines nahe gelegenen Feldwegs. Als die 30-Jährige versuchte, die Gruppe mit ihrem Handy zu fotografieren, kehrten die Jugendlichen jedoch zurück und gingen erneut bedrohlich auf die Kontrolleure zu.

Zu weiteren körperlichen Angriffen kam es letztlich nicht, da die Gruppe den Bahnhof wenig später verließ.

Die Bahnmitarbeiterin klagte nach dem Vorfall über Schmerzen an der Schulter. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.