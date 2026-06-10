Mann betritt Tankstelle und fordert Geld, dann zückt er ein Messer

Bremen - Mit einem Messer bewaffnet: Am Dienstagabend wurde in Bremen eine Tankstelle überfallen.

Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle in Bremen überfallen. © Hüneke

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr in einer Esso-Tankstelle in der Stader Landstraße, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen hat dort eine männliche Person die Tankstelle zunächst betreten, um zu bezahlen. Doch plötzlich zückte der Mann ein Messer, bedrohte damit einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Geld.

Statt sich der Bedrohung und der Forderung einfach hinzugeben, reagierten Mitarbeitende sofort und alarmierten die Polizei. Dank schnellen Eingreifens konnte der Mann noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Dadurch konnte zudem verhindert werden, dass der Beschuldigte tatsächlich Geld erbeuten konnte.