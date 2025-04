Bewaffneter Überfall auf Edeka-Markt, doch Marktleiter schlägt Räuber in die Flucht

Die Polizei in Nordhessen wurde am Mittwoch wegen eines versuchten Raubüberfalls in Borken-Singlis alarmiert. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der missglückte Raubüberfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag in der nordhessischen Kleinstadt Borken. Gegen 17.30 Uhr betrat ein junger Mann mit einer Schusswaffe in der Hand den Edeka-Markt im Stadtteil Singlis, wie die Polizei mitteilte.

Der Kriminelle bedrohte eine 49 Jahre alte Kassiererin und forderte Bargeld aus der Kasse des Supermarkts. Dabei übersah der Täter aber den 58 Jahre alten Marktleiter, der sich im hinteren Bereich des Markts befand.

Der 58-Jährige bekam den Überfall mit, griff sich eine Flasche aus einem der Warenregale in seiner Nähe und warf diese mit Kraft nach dem Räuber.

"Daraufhin floh der Täter ohne Beute aus dem Markt und stieg in ein im Nahbereich wartendes Fahrzeug ein", berichtete ein Sprecher weiter.