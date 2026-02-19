Bewaffneter Überfall in Stuttgart: Maskiertes Trio raubt Netto aus

Stuttgart - Ein Trio bewaffneter Männer hat am späten Mittwochabend einen Supermarkt im Stuttgarter Stadtteil Plieningen überfallen .

Die Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Netto im Stadtteil Plieningen aus. © SDMG / Schulz

Die Unbekannten nutzten laut Polizeiangaben den Moment kurz nach Ladenschluss gegen 22 Uhr, um sich Zutritt zum Netto im Plieninger Dr.-Steinheil-Weg zu verschaffen.

Unter Vorhalt von Schusswaffen zwangen sie eine 27-jährige Mitarbeiterin, sie in das Büro zu einer 49-jährigen Kollegin zu führen. Dort erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Tresor. Ihre Beute verstauten sie in einem mitgebrachten Rucksack.

Bevor sie durch den Haupteingang flüchteten, entwendeten sie weiteres Geld aus dem Kassenbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: