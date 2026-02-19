Bewaffneter Überfall in Stuttgart: Maskiertes Trio raubt Netto aus
Stuttgart - Ein Trio bewaffneter Männer hat am späten Mittwochabend einen Supermarkt im Stuttgarter Stadtteil Plieningen überfallen.
Die Unbekannten nutzten laut Polizeiangaben den Moment kurz nach Ladenschluss gegen 22 Uhr, um sich Zutritt zum Netto im Plieninger Dr.-Steinheil-Weg zu verschaffen.
Unter Vorhalt von Schusswaffen zwangen sie eine 27-jährige Mitarbeiterin, sie in das Büro zu einer 49-jährigen Kollegin zu führen. Dort erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Tresor. Ihre Beute verstauten sie in einem mitgebrachten Rucksack.
Bevor sie durch den Haupteingang flüchteten, entwendeten sie weiteres Geld aus dem Kassenbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Die Männer werden wie folgt beschrieben:
etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß
schwarze Outfits, Sturmhauben, Kapuzen und Einweghandschuhe
schwarze Schusswaffen
einer der Männer ist blond und trug einen Rucksack bei sich
ein Komplize hat mutmaßlich dunkle Haare und dunkle Augen
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Dr.-Steinheil-Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.
Titelfoto: SDMG / Schulz