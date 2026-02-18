Nach Juwelier-Raub am helllichten Tag: Täter stellt sich selbst
Dessau-Roßlau - Nachdem ein Unbekannter am Samstagnachmittag ein Juweliergeschäft in Dessau ausgeraubt hat, stellte sich am Montag ein Mann bei der Polizei.
Hinter einem über das Gesicht gezogenen Schal versteckt, hatte der 25-Jährige gegen 14.30 Uhr am Samstag in dem Juweliergeschäft im Rathaus-Center für ordentlich Tumult gesorgt.
Wie die Polizeidirektion Dessau-Roßlau mitteilte, hatte er mit einem Schlagwerkzeug eine Vitrine eingeschlagen und somit nicht nur Schmuck mitgenommen, sondern auch einen hohen Schaden hinterlassen.
Nachdem nach seiner Flucht mit einem E-Scooter vorerst jegliche Spur von dem Verdächtigen gefehlt hatte, stellte er sich am Montagabend selbst der Polizei, die ihn vorläufig festnahm.
"Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am 17. Februar stellte diese Haftantrag gegen den 25 Jahre alten in Dessau-Roßlau wohnhaften Beschuldigten", erklärte Sprecherin Yasmin Saur.
Am Dienstag brachte man den Mann zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis.
Titelfoto: IMAGO/Hartmut Bösener