Messer gezückt und Rucksack geraubt: Polizei sucht Zeugen von Überfall auf Frau

Könnern - Am Dienstagmorgen ist eine Frau in Könnern ( Salzlandkreis ) überfallen worden.

Die Polizei in Könnern sucht derzeit nach Zeugen einer Raubstraftat. (Symbolfoto) © dpa/Marcus Brandt

Die 53-Jährige soll dabei gegen 0.20 Uhr in der Martha-Brautzsch-Straße unterwegs gewesen sein, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Plötzlich sei sie von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden, hieß es. Der Mann forderte die Herausgabe ihres Rucksacks.

Als sie seine Aufforderung verweigerte, zückte er das Messer. Anschließend habe er den Rucksack von ihrer Schulter gerissen und sei geflüchtet.

Kurz darauf sei er in einem Auto eingestiegen und davongefahren. Darin habe sich bereits eine zweite Person befunden, die auf ihn gewartet haben soll.

Beide fuhren anschließend in Richtung Magdeburger Straße.