Messer gezückt und Rucksack geraubt: Polizei sucht Zeugen von Überfall auf Frau

In der Nacht auf Dienstag wurde eine Frau in Könnern überfallen. Ein Täter entriss ihr mit vorgehaltenem Messer den Rucksack und flüchtete mit einem Auto.

Von Robert Lilge

Könnern - Am Dienstagmorgen ist eine Frau in Könnern (Salzlandkreis) überfallen worden.

Die Polizei in Könnern sucht derzeit nach Zeugen einer Raubstraftat. (Symbolfoto)  © dpa/Marcus Brandt

Die 53-Jährige soll dabei gegen 0.20 Uhr in der Martha-Brautzsch-Straße unterwegs gewesen sein, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Plötzlich sei sie von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden, hieß es. Der Mann forderte die Herausgabe ihres Rucksacks.

Als sie seine Aufforderung verweigerte, zückte er das Messer. Anschließend habe er den Rucksack von ihrer Schulter gerissen und sei geflüchtet.

Kurz darauf sei er in einem Auto eingestiegen und davongefahren. Darin habe sich bereits eine zweite Person befunden, die auf ihn gewartet haben soll.

Beide fuhren anschließend in Richtung Magdeburger Straße.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Täter konnte von seinem Opfer genau beschrieben werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die ihn möglicherweise gesehen haben.

So soll der Mann ausgesehen haben:

  • circa 1,70 Meter groß und schlank

  • mutmaßliches Alter zwischen 20 und 25 Jahren

  • osteuropäischer Phänotyp

  • bekleidet mit einer Winterjacke (hell und dunkel)

  • maskiert mit einem Schal

In dem Rucksack der Frau befanden sich eine Handtasche, etwas Bargeld und persönliche Dokumente.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Salzlandkreis unter Tel. 03471/3790 zu melden.

