Raubüberfall eskaliert: Täter beißt 28-jährigen Mann
Darmstadt/Ober-Ramstadt - Der Räuber verlangte Bargeld, doch sein Opfer weigerte sich, also biss der Kriminelle zu! Nach einem Überfall in Ober-Ramstadt bei Darmstadt fahndet die Polizei nach dem Täter!
Der Raubüberfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen in der Leuschnerstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstagmorgen mitteilte.
Demnach war ein 28 Jahre alter Mann gegen 5 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann griff den Fußgänger unvermittelt an und schlug das Opfer gegen den Kopf.
Zugleich forderte der Räuber Geld. Der 28-Jährige weigerte sich, daher "verlieh der Kriminelle seiner Forderung unter anderem mit einem Biss Nachdruck", wie ein Sprecher erklärte.
Als daraufhin der junge Mann laut um Hilfe rief, floh der Räuber ohne Beute in Richtung der Nieder-Ramstädter-Straße.
Überfall in Ober-Ramstadt: Kripo sucht Zeugen
Die Polizei fahndet nach dem Täter, von dem lediglich bekannt ist, dass er dunkle Kleidung trug und mit einer schwarzen Kapuze und einem Schal vermummt war.
Wer Hinweise zu dem Überfall in Ober-Ramstadt oder zur Identität des Räubers geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 061519690 mit der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa