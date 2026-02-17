Raubüberfall eskaliert: Täter beißt 28-jährigen Mann

In Ober-Ramstadt bei Darmstadt kam es am frühen Montagmorgen zu einem Raubüberfall: Dabei biss der Täter sein Opfer, einen 28-jährigen Mann!

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Ober-Ramstadt - Der Räuber verlangte Bargeld, doch sein Opfer weigerte sich, also biss der Kriminelle zu! Nach einem Überfall in Ober-Ramstadt bei Darmstadt fahndet die Polizei nach dem Täter!

Am frühen Montagmorgen kam es in der Leuschnerstraße in Ober-Ramstadt zu einem Überfall auf einen Fußgänger, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Am frühen Montagmorgen kam es in der Leuschnerstraße in Ober-Ramstadt zu einem Überfall auf einen Fußgänger, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)  © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Raubüberfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen in der Leuschnerstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 28 Jahre alter Mann gegen 5 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann griff den Fußgänger unvermittelt an und schlug das Opfer gegen den Kopf.

Zugleich forderte der Räuber Geld. Der 28-Jährige weigerte sich, daher "verlieh der Kriminelle seiner Forderung unter anderem mit einem Biss Nachdruck", wie ein Sprecher erklärte.

Brutale Attacke! Schiedsrichter nach Heiratsantrag im eigenen Garten verkloppt
Überfall Brutale Attacke! Schiedsrichter nach Heiratsantrag im eigenen Garten verkloppt

Als daraufhin der junge Mann laut um Hilfe rief, floh der Räuber ohne Beute in Richtung der Nieder-Ramstädter-Straße.

Überfall in Ober-Ramstadt: Kripo sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nach dem Täter, von dem lediglich bekannt ist, dass er dunkle Kleidung trug und mit einer schwarzen Kapuze und einem Schal vermummt war.

Wer Hinweise zu dem Überfall in Ober-Ramstadt oder zur Identität des Räubers geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 061519690 mit der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

