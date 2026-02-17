Raubüberfall eskaliert: Täter beißt 28-jährigen Mann

Darmstadt/Ober-Ramstadt - Der Räuber verlangte Bargeld, doch sein Opfer weigerte sich, also biss der Kriminelle zu! Nach einem Überfall in Ober-Ramstadt bei Darmstadt fahndet die Polizei nach dem Täter!

Am frühen Montagmorgen kam es in der Leuschnerstraße in Ober-Ramstadt zu einem Überfall auf einen Fußgänger, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Raubüberfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen in der Leuschnerstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 28 Jahre alter Mann gegen 5 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann griff den Fußgänger unvermittelt an und schlug das Opfer gegen den Kopf.

Zugleich forderte der Räuber Geld. Der 28-Jährige weigerte sich, daher "verlieh der Kriminelle seiner Forderung unter anderem mit einem Biss Nachdruck", wie ein Sprecher erklärte.

Als daraufhin der junge Mann laut um Hilfe rief, floh der Räuber ohne Beute in Richtung der Nieder-Ramstädter-Straße.