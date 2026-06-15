Brutale Attacke an Bahnhof: Täter filmt Prügel-Angriff auf 56-Jährigen
Von Robin Pfeiffer
München - Zwei Männer haben am Sonntag gegen 0.55 Uhr in München an einer Bahnhofsunterführung einen 56-Jährigen angegriffen. Einer der zwei Deutschen filmte die Tat mit seinem Smartphone.
Laut Polizei schubsten der 22-Jährige und sein Begleiter (20) den älteren Mann, anschließend wurde er von beiden Tätern noch mehrfach geschlagen und getreten.
Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktion ins Krankenhaus gebracht.
Laut Bundespolizei wurde der Hergang durch die Videoüberwachung bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des 22-Jährigen mit der Aufnahme des Angriffs.
Die beiden Tatverdächtigen hatten laut einem Atemalkoholtest 2,3 und 1,6 Promille, Drogenschnelltests waren bei beiden positiv.
Das Motiv des Angriffs sei unklar. Die Männer wurden entlassen, es wird gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)