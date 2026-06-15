Brutale Attacke an Bahnhof: Täter filmt Prügel-Angriff auf 56-Jährigen

München - Zwei Männer haben am Sonntag gegen 0.55 Uhr in München an einer Bahnhofsunterführung einen 56-Jährigen angegriffen. Einer der zwei Deutschen filmte die Tat mit seinem Smartphone.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

Laut Polizei schubsten der 22-Jährige und sein Begleiter (20) den älteren Mann, anschließend wurde er von beiden Tätern noch mehrfach geschlagen und getreten.

Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktion ins Krankenhaus gebracht.

Laut Bundespolizei wurde der Hergang durch die Videoüberwachung bestätigt. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des 22-Jährigen mit der Aufnahme des Angriffs.

Die beiden Tatverdächtigen hatten laut einem Atemalkoholtest 2,3 und 1,6 Promille, Drogenschnelltests waren bei beiden positiv.