Raubüberfall in Regensburg: Getötete Person soll Leiter der Bank-Filiale gewesen sein

Regensburg - Bei dem blutigen Raubüberfall in einer Bank im Regensburger Stadtteil Prüfening ist am Donnerstag ein Mensch durch den Täter tödlich verletzt worden. Bei der getöteten Person soll es sich nach Medieninformationen um den Filialleiter handeln.

Spezialkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen am Abend festnehmen. © -/RGB Medienwerkstatt/dpa

Das berichtet die "Bild". Bereits zuvor war bekannt, dass es sich - ebenso wie bei den beiden anderen mutmaßlichen Geiseln - um Mitarbeiter der Bank in der Stromerstraße handelt.

"Wir sind zutiefst bestürzt über den Verlust eines unserer Kollegen infolge dieses tragischen Vorfalls", hieß es in einem Statement der Hypovereinsbank auf dpa-Anfrage. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden sowie bei den weiteren betroffenen Kolleginnen und Kollegen."

Laut des Medienberichts handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 58 Jahre alten Mann, der durch den 20-jährigen mutmaßlichen Täter niedergestochen wurde.

Der Angriff auf den Angestellten soll gegen 14.50 Uhr stattgefunden haben. Kurz darauf habe sich der Schwerverletzte auf die Straße retten können, wo er zusammenbrach. In einer Klinik ist er schließlich seinen Verletzungen erlegen.

Am Freitag soll der gefasste Täter einem Haftrichter vorgeführt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter anderem wegen des Tötungsdelikts und wegen des Raubüberfalls.