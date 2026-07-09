Mann (43) in Park überfallen: Täter schlagen brutal zu und rauben Kette und Ring
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Von Dogukan Tuefeksever
Arnstorf - Unbekannte haben am Freitagabend einem 43-jährigen Mann in einer Grünanlage in Niederbayern Schmuck geraubt. Anschließend verletzten sie ihr Opfer.
Der Mann sei von zwei bis drei Männern in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) angegriffen worden und zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit.
Dabei hätten die Täter ihm eine Kette und einen Ring abgenommen. Der 43-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus.
Später wurde der Schmuck nach Polizeiangaben einem Juwelier angeboten.
Dort wurde er sichergestellt und soll nun auf Spuren untersucht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer +49 9421 868 1013.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa (Symbolfoto)