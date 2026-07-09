Mann (43) in Park überfallen: Täter schlagen brutal zu und rauben Kette und Ring

Arnstorf - Unbekannte haben am Freitagabend einem 43-jährigen Mann in einer Grünanlage in Niederbayern Schmuck geraubt . Anschließend verletzten sie ihr Opfer.

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der Mann sei von zwei bis drei Männern in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) angegriffen worden und zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit.

Dabei hätten die Täter ihm eine Kette und einen Ring abgenommen. Der 43-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Später wurde der Schmuck nach Polizeiangaben einem Juwelier angeboten.