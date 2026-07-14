Räuber flieht und prügelt zwei Polizistinnen krankenhausreif

Hochheim am Main - Auf seiner Flucht griff ein Räuber mehrere Menschen an, darunter auch zwei Polizistinnen, die der Kriminelle krankenhausreif prügelte!

Am Beginn stand ein Überfall in einer Volksbank-Filiale in Hochheim am Main: Auf seiner Flucht griff der Räuber mehrere Menschen an. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

Der Überfall ereignete sich am Montagvormittag in der Stadt Hochheim am Main im südhessischen Main-Taunus-Kreis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach betrat der Täter gegen 10.50 Uhr eine Filiale der Volksbank Darmstadt-Mainz. Der Kriminelle attackierte einen Mann, der gerade Bargeld an einem Automaten abhob, "riss ihm das Geld aus der Hand und stürmte aus der Filiale", erklärte ein Sprecher.

Bei der Flucht aus der Bankfiliale stieß der Räuber eine Frau zu Boden. Als eine zweite Frau "die Situation bemerkte, schlug er ihr ins Gesicht und flüchtete".

Ein zu Hilfe eilender Mann wurde von dem Täter zudem mit einem Tritt angegriffen, hieß es weiter.