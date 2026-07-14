Räuber flieht und prügelt zwei Polizistinnen krankenhausreif
Hochheim am Main - Auf seiner Flucht griff ein Räuber mehrere Menschen an, darunter auch zwei Polizistinnen, die der Kriminelle krankenhausreif prügelte!
Der Überfall ereignete sich am Montagvormittag in der Stadt Hochheim am Main im südhessischen Main-Taunus-Kreis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Demnach betrat der Täter gegen 10.50 Uhr eine Filiale der Volksbank Darmstadt-Mainz. Der Kriminelle attackierte einen Mann, der gerade Bargeld an einem Automaten abhob, "riss ihm das Geld aus der Hand und stürmte aus der Filiale", erklärte ein Sprecher.
Bei der Flucht aus der Bankfiliale stieß der Räuber eine Frau zu Boden. Als eine zweite Frau "die Situation bemerkte, schlug er ihr ins Gesicht und flüchtete".
Ein zu Hilfe eilender Mann wurde von dem Täter zudem mit einem Tritt angegriffen, hieß es weiter.
Zwei Polizistinnen "mehrfach ins Gesicht" geschlagen
Die Helfer ließen sich von den Gewalttaten aber nicht abschrecken. Sie verfolgten den Mann und "gaben den Standort des Flüchtenden stetig an die Polizei weiter", ergänzte der Sprecher.
Eine Streifenwagen-Besatzung konnte daher schon kurz darauf in der Goethestraße in Hochheim am Main einen 37-jährigen Mann als mutmaßlichen Räuber identifizieren. Bei der Festnahme leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand und schlug zwei Polizistinnen "mehrfach ins Gesicht, bis ihm schließlich die Handfesseln angelegt werden konnten".
Der Mann wurde zur Polizeistation Flörsheim gebracht. Die beiden Beamtinnen mussten ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen. Sie waren so schwer verwundet, dass sie ihren Dienst danach nicht mehr fortsetzen konnten.
Gegen den 37-jährigen Verdächtigen werde nun wegen des Raubüberfalls in Hochheim sowie wegen "diverser Körperverletzungen" und "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" ermittelt, hieß es abschließend.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa