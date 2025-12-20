Brutaler Überfall auf Netto-Markt: Räuber schlägt Mitarbeiter
Mühlhausen - Am Donnerstagabend wurde in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eine Netto-Filiale überfallen. Der Täter wurde inzwischen gefasst.
Wie die Polizei berichtet, hatte der Räuber den Supermarkt in der Wagenstedter Straße betreten und unvermittelt mit einem gefährlichen Gegenstand auf einen Mitarbeiter eingeschlagen.
Der verletzte Angestellte wurde danach aufgefordert, das Bargeld herauszugeben. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.
Die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und konnten die Identität des Mannes klären. Den Angaben nach soll es sich um einen 21-Jährigen handeln, welcher am Freitag im Stadtgebiet von Mühlhausen festgenommen wurde.
Weitere Details zum Tathergang und zur Höhe der möglichen Beute wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa