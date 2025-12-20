Brutaler Überfall auf Netto-Markt: Räuber schlägt Mitarbeiter

Mühlhausen - Am Donnerstagabend wurde in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eine Netto-Filiale überfallen. Der Täter wurde inzwischen gefasst.

Der 21-Jährige hatte einen Nettomarkt überfallen und konnte einen Tag später festgenommen werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte der Räuber den Supermarkt in der Wagenstedter Straße betreten und unvermittelt mit einem gefährlichen Gegenstand auf einen Mitarbeiter eingeschlagen.

Der verletzte Angestellte wurde danach aufgefordert, das Bargeld herauszugeben. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und konnten die Identität des Mannes klären. Den Angaben nach soll es sich um einen 21-Jährigen handeln, welcher am Freitag im Stadtgebiet von Mühlhausen festgenommen wurde.