Brutaler Überfall in Schwaben: Getränkehändler gefesselt und fast totgeprügelt

Neuburg a.d. Kammel - Brutaler Überfall im Landkreis Günzburg: Zwei Täter prügelten dabei auf einen 76-Jährigen ein und ließen ihn zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes, die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Zwei unbekannte Männer hatten nach Angaben der Polizei den Inhaber gefesselt und mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt. Dann seien sie mit bislang unbekannter Beute geflüchtet.



Die Täter waren demnach am vergangenen Mittwochabend in ein Wohnhaus und das angrenzende Getränkelager im schwäbischen Neuburg an der Kammel gelangt. Dort überwältigten sie den 76-jährigen Inhaber und ließen ihn schwer verletzt zurück.

Erst am nächsten Morgen - mehr als zwölf Stunden später - fanden Mitarbeiter den Mann und wählten den Notruf. Sein Zustand habe sich zwischenzeitlich stabilisiert, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungsgruppe "EG Kammel" zu dem Fall eingerichtet. Am Vormittag suchten Beamte die Umgebung nach möglichen tatrelevanten Gegenständen ab.