Räuber mit Pistole überfällt Netto-Mitarbeiter: Ein Schuss fällt

Messel - Bei einem Raubüberfall fiel ein Schuss: Die Polizei fahndet nach einem Mann mit einer auffälligen Narbe im Gesicht!

Nach einem Raubüberfall in Messel am späten Freitagabend rückte die Polizei zur Fahndung nach dem Täter aus, jedoch ohne Erfolg. © 5VISION.NEWS

Das Verbrechen ereignete sich am späten Freitagabend in der Hanauer Straße in Messel, wie das Polizeipräsidium Südhessen in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach verließen drei Mitarbeiter des dortigen Netto-Markts gegen 21 Uhr gerade das Geschäft, als sich ihnen ein Mann mit einer Pistole in der Hand näherte. Zwei der Netto-Mitarbeiter flüchteten daraufhin zurück in den Markt, der dritte Mann lief zu seinem geparkten Auto, wobei der Räuber ihm folgte.

Am Wagen griff der Verbrecher den Mann an: Er schlug ihm mehrmals auf den Kopf und forderte Geld.

Daraufhin zückte der Netto-Angestellte seinerseits eine Schreckschusswaffe und feuerte einen Schuss in Richtung des Angreifers ab. Der Räuber floh.