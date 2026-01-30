Messer-Räuber flüchtet zu nach Überfall: Großfahndung in Unterfranken

Karlstadt - Am Freitagabend überfiel ein unbekannter Mann in Unterfranken gegen 19.25 Uhr eine Woolworth-Filiale. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Polizei sucht nach dem Täter. © NEWS5 / Pascal Höfig

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, teilte ein Sprecher mit. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge mit einem Messer bewaffnet. Er sei mit der Beute zu Fuß geflüchtet.



Den aktuellen Erkenntnissen zufolge habe der Mann gegen 19.25 Uhr das Geschäft am Rande der Karlstädter Innenstadt betreten und von einer Angestellten Bargeld gefordert.

Er habe die Frau mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht, hieß es. Die Angestellte händigte dem Täter den Kasseninhalt aus.