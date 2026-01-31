Bewaffneter Überfall bei Woolworth: So jung ist der Verdächtige
Würzburg/Karlstadt - Der Räuber drohte mit einem Messer und floh mit dem Bargeld aus der Kasse: Schon wenig später wurde ein 14-Jähriger als mutmaßlicher Täter identifiziert und verhaftet!
Der Überfall ereignete sich am Freitagabend in Karlstadt nordwestlich von Würzburg, wie die Polizei in Unterfranken am Samstagmorgen mitteilte.
Demnach betrat ein Räuber gegen 19.25 Uhr die Woolworth-Filiale in der Ringstraße und forderte von einer Angestellten des Geschäfts "unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstands" die Herausgabe von Bargeld.
Die Frau händigte dem Kriminellen daraufhin das Geld aus der Ladenkasse aus. Mit seiner Beute floh der Räuber in unbekannte Richtung.
"Nach Bekanntwerden fahndete die unterfränkische Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter", ergänzte ein Sprecher.
Polizei findet Messer und Beute bei 14-jährigem Verdächtigen
Noch am Freitagabend stießen die Beamten beim Mainufer auf einen der Polizei schon seit Längerem bekannten 14-Jährigen.
Als sie den Jugendlichen kontrollieren wollten, wurde dieser aggressiv. Der Junge wurde "daraufhin zunächst gefesselt und zur Dienststelle transportiert", hieß es weiter.
Auf der Polizeiwache fanden die Ermittler bei dem Jugendlichen "neben einem Einhand-Messer auch die Tatbeute aus dem Überfall". Der 14-jährige Verdächtige wurde umgehend festgenommen.
Die Nacht verbrachte der Jugendliche in einer Haftzelle. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.
"Der Erlass eines Haftbefehls und die Vorführung am Amtsgericht werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft Würzburg geprüft", schloss der Polizeisprecher seinen Bericht ab.
Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig