Bewaffneter Überfall bei Woolworth: So jung ist der Verdächtige

Würzburg/Karlstadt - Der Räuber drohte mit einem Messer und floh mit dem Bargeld aus der Kasse: Schon wenig später wurde ein 14-Jähriger als mutmaßlicher Täter identifiziert und verhaftet!

Die Woolworth-Filiale in Karlstadt wurde am Freitagabend zum Tatort eines bewaffneten Raubüberfalls. © NEWS5/Pascal Höfig

Der Überfall ereignete sich am Freitagabend in Karlstadt nordwestlich von Würzburg, wie die Polizei in Unterfranken am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach betrat ein Räuber gegen 19.25 Uhr die Woolworth-Filiale in der Ringstraße und forderte von einer Angestellten des Geschäfts "unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstands" die Herausgabe von Bargeld.

Die Frau händigte dem Kriminellen daraufhin das Geld aus der Ladenkasse aus. Mit seiner Beute floh der Räuber in unbekannte Richtung.

"Nach Bekanntwerden fahndete die unterfränkische Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter", ergänzte ein Sprecher.