Brutaler Überfall! Mann wird in Wohnwagen überfallen und schwer verletzt

Groven - Brutaler Überfall ! Ein 27 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Freitag in Groven ( Kreis Dithmarschen ) in seinem Wohnanhänger von zwei Personen angegriffen und schwer verletzt worden.

Ein Mann ist in seinem Wohnanhänger überfallen und schwer verletzt worden. © Florian Sprenger

Wie die Polizei am Freitagmittag erklärte, waren die zwei Angreifer gegen 23.30 Uhr auf das Grundstück in der Straße Wollersum, in der der bewohnte Anhänger stand, eingedrungen.

Ohne Vorwarnung attackierten sie den 27-Jährigen und fügten ihm schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich aber um kein Diebstahlsdelikt handeln.