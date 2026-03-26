Brutaler Überfall: Zehn Maskierte stürmen Firma und fesseln Mitarbeiter

Kirchheim/München - Zehn maskierte Männer haben am frühen Donnerstagmorgen eine Firma in Kirchheim gestürmt, zwei Arbeiter überwältigt, gefesselt und bedroht! Nach Angaben der Polizei waren die Täter offenbar mit Schusswaffen ausgerüstet. Die Kriminellen konnten unerkannt fliehen – jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 4.05 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge mit insgesamt zehn Personen auf das Gelände eines Transportunternehmens in Kirchheim bei München.

Im Gebäude befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein Mitarbeiter. Die maskierten Täter drangen bewaffnet in die Büroräume ein, überwältigten den Angestellten, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Einer der Einbrecher richtete dabei eine Schusswaffe auf ihn.

Kurz darauf betrat ein Kurierfahrer das Gelände – auch ihn überwältigten und fesselten die Täter. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit zahlreichen Paketen aus einem Lagerraum.

Ihr Fluchtweg und die Höhe des entstandenen Schadens sind bisher unbekannt. Erst nachdem die maskierten Einbrecher verschwunden waren, konnte der Mitarbeiter den Notruf alarmieren. Weder er noch der Kurierfahrer wurden verletzt.

Der entstandene Schaden war zunächst unklar.