Brutaler Überfall: Zehn Maskierte stürmen Firma und fesseln Mitarbeiter
Kirchheim/München - Zehn maskierte Männer haben am frühen Donnerstagmorgen eine Firma in Kirchheim gestürmt, zwei Arbeiter überwältigt, gefesselt und bedroht! Nach Angaben der Polizei waren die Täter offenbar mit Schusswaffen ausgerüstet. Die Kriminellen konnten unerkannt fliehen – jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Gegen 4.05 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge mit insgesamt zehn Personen auf das Gelände eines Transportunternehmens in Kirchheim bei München.
Im Gebäude befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein Mitarbeiter. Die maskierten Täter drangen bewaffnet in die Büroräume ein, überwältigten den Angestellten, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Einer der Einbrecher richtete dabei eine Schusswaffe auf ihn.
Kurz darauf betrat ein Kurierfahrer das Gelände – auch ihn überwältigten und fesselten die Täter. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit zahlreichen Paketen aus einem Lagerraum.
Ihr Fluchtweg und die Höhe des entstandenen Schadens sind bisher unbekannt. Erst nachdem die maskierten Einbrecher verschwunden waren, konnte der Mitarbeiter den Notruf alarmieren. Weder er noch der Kurierfahrer wurden verletzt.
Der entstandene Schaden war zunächst unklar.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:
Täter 1: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, 60 bis 70 Kilo schwer, schmächtig, hellhäutig und deutschsprachig. Er trug ein schwarzes Tuch über Mund und Nase, ein dunkles Kapuzenoberteil, Turnschuhe, Handschuhe und hielt eine Pistole in der linken Hand.
Täter 2 bis 10: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet.
Bei den Tatfahrzeugen handelt es sich vermutlich um einen blauen Nissan Micra (Baujahr 2003–2010) und einen dunklen BMW 1er (Baujahr 2004–2011), beide mit deutscher Zulassung. Die Kennzeichen sind bislang unbekannt.
Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Das Kommissariat 21 sicherte Spuren vor Ort und bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden in der Daimlerstraße, Dieselstraße oder Oskar-von-Miller-Straße Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089 2910-0.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa (Symbolfoto)