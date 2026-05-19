Raubüberfall in Wohnung: Opfer niedergeschlagen, Fahndung nach zwei Tätern

Limburg an der Lahn/Runkel - Ein Mann wurde niedergeschlagen und beraubt, die Kriminalpolizei fahndet nach zwei Tätern.

Raubüberfall in Runkel-Arfurt bei Limburg am Sonntagabend: Die Polizei fahndet nach zwei Männern. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Überfall ereignete sich bereits am Sonntagabend in Runkel bei Limburg an der Lahn, wie die Polizei in Westhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach klingelten die Räuber gegen 20.30 Uhr an der Tür eines Wohnhauses in der Straße "Am Kunzeberg" im Stadtteil Arfurt.

Der Bewohner öffnete und wurde umgehend von den beiden Tätern niedergeschlagen. "Als er wieder zu sich kam, fehlte Bargeld aus seinem Haus", ergänzte ein Sprecher.

Zu den Tätern sei lediglich bekannt, dass es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann und einen circa 40-jährigen Mann handelt. Zur Höhe der geraubten Geldsumme liegen noch keine Informationen vor.