Kieferbruch: Mann bei Raubüberfall schwer verletzt

Kassel - Ein 30-jähriger Mann wurde krankenhausreif geprügelt: Nahe der Orangerie im Kasseler Park Karlsaue kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Überfall , die Polizei fahndet nach einem Man "mit sportlicher Statur und dunklerem Teint".

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes rückten am Mittwochmorgen in den Kasseler Park Karlsaue aus, um einen schwer verletzten Mann in eine Klinik zu bringen. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Opfer war gegen 5.30 Uhr zu Fuß nahe dem Holländischen Platz unterwegs, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstag mitteilte.

Der spätere Täter, ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann, sprach den Fußgänger an und fragte "nach Kleingeld für Essen", wie ein Sprecher erklärte.

"Der hilfsbereite 30-Jährige bat dem Unbekannten nach eigenen Angaben daraufhin, ihm etwas zu kaufen, weshalb beide gemeinsam in Richtung Innenstadt gingen", hieß es weiter.

Im weiteren Verlauf lockte der Unbekannte den jungen Mann in die Karlsaue, wo es dann zu der Attacke und dem Raub kam.

Dabei ging der Räuber äußerst brutal vor: Der 30-Jährige erlitt unter anderem einen Kieferbruch.