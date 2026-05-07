Kieferbruch: Mann bei Raubüberfall schwer verletzt
Kassel - Ein 30-jähriger Mann wurde krankenhausreif geprügelt: Nahe der Orangerie im Kasseler Park Karlsaue kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Überfall, die Polizei fahndet nach einem Man "mit sportlicher Statur und dunklerem Teint".
Das Opfer war gegen 5.30 Uhr zu Fuß nahe dem Holländischen Platz unterwegs, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstag mitteilte.
Der spätere Täter, ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann, sprach den Fußgänger an und fragte "nach Kleingeld für Essen", wie ein Sprecher erklärte.
"Der hilfsbereite 30-Jährige bat dem Unbekannten nach eigenen Angaben daraufhin, ihm etwas zu kaufen, weshalb beide gemeinsam in Richtung Innenstadt gingen", hieß es weiter.
Im weiteren Verlauf lockte der Unbekannte den jungen Mann in die Karlsaue, wo es dann zu der Attacke und dem Raub kam.
Dabei ging der Räuber äußerst brutal vor: Der 30-Jährige erlitt unter anderem einen Kieferbruch.
Kasseler Polizei sucht Räuber mit wippendem Gang
Der Kriminelle raubte dem jungen Mann die Geldbörse, ein Mobiltelefon und die Brille. Er ließ sein Opfer bewusstlos im Park liegend zurück und floh in unbekannte Richtung.
Etwas später erwachte der 30-Jährige aus seiner Ohnmacht und rief um Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde von Sanitätern in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.
Die Polizei wurde am Mittwochabend durch das Klinikpersonal alarmiert. In der Folge leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem Räuber ein, jedoch ohne Erfolg.
Die Suche nach dem Kriminellen dauert an: "Es soll sich um einen 30 bis 35 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit sportlicher Statur und dunklerem Teint gehandelt haben", hieß es weiter.
Ferner ist zu dem Täter bekannt:
- schwarze Haare
- Vollbart
- dunkle Kleidung
- auffällig wippender Gang
Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa