Mann abgepasst und attackiert: Polizei fasst fünf Verdächtige nach brutalem Straßenangriff

Dachau - Am vergangenen Donnerstag ist es in Dachau auf offener Straße zu einem massiven, offenbar überfallartigen Angriff mit Tritten, Schlägen und auch Stichen auf einen 52-jährigen Syrer gekommen. Die Täter konnten fliehen.

Die Polizei konnte die Täter festnehmen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 6 Uhr morgens alarmierten Passanten über den Notruf Polizei und Rettungskräfte, nachdem sie einen stark blutenden Mann in der Martin-Huber-Straße entdeckt hatten.

Der Mann wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, mussten die teils schweren Verletzungen des 52-Jährigen intensivmedizinisch behandelt werden.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II noch am Tattag fünf vom Tatort geflüchtete Tatverdächtige identifizieren.

Die Spur führte zu fünf syrischen Männern mit Wohnsitz in Essen im Alter von 25, 26, 28, 38 und 46.