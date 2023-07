Dieb stürmt Nagelstudio, doch die Reaktion der Kunden und Mitarbeiter überrascht

Atlanta (USA) - Überwachungsaufnahmen des Nagelstudios "Nail1St" in Atlanta hielten am vergangenen Montag den Schreckmoment eines Überfalls fest - doch dieser währte nur kurz, denn weder Kunden noch Mitarbeiter ließen sich vom Dieb stören oder kamen seinen Forderungen nach.

Am helllichten Tag versuchte sich dieser junge Mann an einem Überfall. Doch die Kunden und Mitarbeiter in dem Nagelstudio in Atlanta kümmerte das herzlich wenig. © Screenshot: Facebook/Crime Stoppers Greater Atlanta

Das Telefon klingelt, wartende Kunden sitzen nebeneinander am Fenster und unterhalten sich. Es herrscht geschäftiges Treiben, aber die Stimmung bleibt entspannt, als um 14.35 Uhr ein Mann durch die Eingangstür des Nagelstudios kommt und nach Geld verlangt.

Eine Überwachungskamera zeichnete alles auf. Die Aufnahmen wurden von der Polizei Atlanta unter anderem auf Facebook öffentlich gemacht.

"Alle auf den Boden!", ruft der Mann, "Runter, alle!" Er hält eine schwarze Plastiktüte in der Hand. Es ist unklar, ob diese eine Waffe verdeckt.

Doch erst einmal geschieht ... nichts. Kunden und Mitarbeiter schauen ihn an, offenbar verwirrt. Es wirkt ein bisschen so, als würde man dem jungen Mann in Basecap und Sonnenbrille den Überfall nicht so recht abnehmen.

"Gebt mir all euer Geld", fordert er laut, "Leert eure Taschen!"

Doch niemand rührt sich. Der Dieb versucht sein Glück bei einem älteren Herren, offenbar ein Mitarbeiter des Studios, der telefonierend an der Kasse steht. Dieser nimmt im Vorfeld den Hörer ab und beginnt das Gespräch - trotz der Forderungen des Diebes.

"Runter mit dir", ruft er wieder, "Wo ist das Geld?!"