Erst 16 Jahre alt! Jugendlicher nach mehreren Raubstraftaten in U-Haft

Dessau-Roßlau - Nach mehreren Raubstraftaten in Dessau-Roßlau sitzt ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Ein 16-Jähriger kam nach mehreren Raubstraftaten in Dessau-Roßlau in U-Haft. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Etwa sieben Menschen, darunter mehrere Senioren, soll der Jugendliche Taschen oder Beutel entrissen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Teils wendete er Gewalt an, so dass die Opfer stürzten und sich verletzten.

Unter anderem soll der Jugendliche am Donnerstag vergangener Woche einer 84-Jährigen im Stadtpark von Dessau-Roßlau die Handtasche geraubt haben. Die Seniorin sei wegen der körperlichen Gewalt des 16-Jährigen zu Fall gekommen und habe sich leichte Verletzungen zugezogen.

Einen Tag später soll er einer 75-Jährigen in der Mühlenstraße die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen haben, dabei erbeutete er Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Und auch eine 87-Jährige soll Opfer des Jugendlichen geworden sein - ihr entriss er am Friedensplatz gewaltsam eine Tasche. Die Frau fiel und verletzte sich leicht.