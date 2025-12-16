Überfall auf Geldtransport: Täter erbeuten sechsstellige Summe

Filderstadt – Beim Überfall auf einen Geldtransporter sind drei bewaffnete Räuber in Filderstadt bei Stuttgart nach Angaben der Staatsanwaltschaft minuziös vorgegangen.

Bislang blieben die Ermittlungen der Polizei erfolglos. Die Täter sind weiter auf der Flucht. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Sie erbeuteten insgesamt Bargeld in sechsstelliger Höhe und entkamen unerkannt. Von ihnen fehlt weiterhin jede Spur.

Nach den bisherigen Erkenntnissen griffen die Täter zu einer regelrechten Blockade-Taktik: Ein Auto kam am Montag gegen 6.45 Uhr dem Werttransporter auf dessen eigener Fahrspur entgegen und bremste ihn aus, während zwei weitere Pkw von hinten aufschlossen und das Fahrzeug einkesselten.

Einer der maskierten Männer bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe. Die Komplizen machten sich am Laderaum zu schaffen und schnappten sich das Geld.