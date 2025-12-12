Überfall auf Geldtransporter: Brennenden Fluchtwagen entdeckt?
Von Lukas Dubro
Berlin - Nach dem gescheiterten Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei möglicherweise den Wagen der Täter gefunden.
Ein Zeuge entdeckte das brennende Fahrzeug in der Nacht in der Forckenbeckstraße und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.
Demnach könnte das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat stehen.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren versuchten Raubs.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten zwei Maskierte am Donnerstagnachmittag vor dem Liefereingang eines Elektromarktes, einen Geldtransport auszurauben – das misslang.
Die Täter griffen in der Krummen Straße den Mitarbeiter der Transportfirma sowie eine Sicherheitskraft mit Reizgas an.
Den Angreifern gelang es allerdings nicht, Beute zu machen. Sie seien in einem Auto geflohen, hieß es.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa