Überfall auf Geldtransporter: Brennenden Fluchtwagen entdeckt?

Berlin - Nach dem gescheiterten Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei möglicherweise den Wagen der Täter gefunden.

Die zwei Maskierten versuchten am Donnerstagnachmittag, einen Geldtransport auszurauben. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Ein Zeuge entdeckte das brennende Fahrzeug in der Nacht in der Forckenbeckstraße und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.

Demnach könnte das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren versuchten Raubs.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten zwei Maskierte am Donnerstagnachmittag vor dem Liefereingang eines Elektromarktes, einen Geldtransport auszurauben – das misslang.