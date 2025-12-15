Bewaffneter Mann überfallt Tankstelle - Täter flüchtig!

Berlin - Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Sonntagabend eine Tankstelle in Berlin-Marzahn .

Die Ermittlungen zu dem Tankstellen-Raub dauern an. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gegen 20 Uhr stürmte der Mann mit einer Schusswaffe den Verkaufsraum der Tankstelle an der Ahrensfelder Chaussee.

Laut der Polizei verlangte er von den Angestellten die sofortige Herausgabe von Bargeld.

Ein Tankstellen-Mitarbeiter gab dem Täter das Geld. Daraufhin flüchtete dieser mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der 20-jährige Angestellte und seine 46-jährige Kollegin blieben unverletzt.