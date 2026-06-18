Fünf Jahre nach Überfall in Köln: Drei Verdächtige bei Großrazzia verhaftet
Von Petra Albers
Köln - Viereinhalb Jahre nach dem Überfall auf ein Geschäft auf dem Kölner Großmarkt hat die Polizei nach eigenen Angaben bei Durchsuchungen drei Verdächtige verhaftet.
Die Männer im Alter von 44, 45 und 52 Jahren sollen die Angestellten Ende 2021 mit einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole bedroht haben.
Mit mehreren Zehntausend Euro Beute sollen sie geflüchtet sein.
Ermittler durchsuchten am Morgen zeitgleich zwölf Wohnungen, Geschäftsräume und Schließfächer in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in Baden-Württemberg und Bayern.
Dabei seien eine Schusswaffe und weitere "umfangreiche Beweismittel" sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.
An der Razzia seien auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen.
Neben dem Überfall auf das Feinkostgeschäft stehen die Männer laut Polizei auch im Verdacht, einen Juwelier in Leverkusen überfallen zu haben. Der 52-Jährige soll außerdem eine ältere Frau in Engelskirchen ausgeraubt haben.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa