Fünf Jahre nach Überfall in Köln: Drei Verdächtige bei Großrazzia verhaftet

Köln - Viereinhalb Jahre nach dem Überfall auf ein Geschäft auf dem Kölner Großmarkt hat die Polizei nach eigenen Angaben bei Durchsuchungen drei Verdächtige verhaftet.

An den Durchsuchungen sollen auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt gewesen sein. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Männer im Alter von 44, 45 und 52 Jahren sollen die Angestellten Ende 2021 mit einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole bedroht haben.

Mit mehreren Zehntausend Euro Beute sollen sie geflüchtet sein.

Ermittler durchsuchten am Morgen zeitgleich zwölf Wohnungen, Geschäftsräume und Schließfächer in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in Baden-Württemberg und Bayern.

Dabei seien eine Schusswaffe und weitere "umfangreiche Beweismittel" sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

An der Razzia seien auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen.