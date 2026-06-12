Raubüberfall auf Juwelier in Wolfratshausen: Polizei fahndet nach bewaffneten Männern

Wolfratshausen - Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im oberbayerischen Wolfratshausen sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen.

Auch ein Polizeihubschrauber unterstützt die Fahndung nach den Tätern. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die beiden Männer sollen am Freitag gegen 11 Uhr einen Mitarbeiter in dem Geschäft in der Straße Untermarkt mit einer Schusswaffe bedroht haben, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Täter aber ohne Beute zu Fuß geflohen.

Zahlreiche Beamten suchten auch mithilfe eines Hubschraubers nach den beiden Verdächtigen - zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Täter 1:

männlich

etwa 180 Zentimeter groß

etwa 25 Jahre alt

schwarze Haare

ausgeprägter Dreitagebart

dunkle/schwarze Jacke, hellblaue weite Jeans, weiße Turnschuhe

führte ein schwarzes Mobiltelefon mit sich

Täter 2: