Raubüberfall auf Juwelier in Wolfratshausen: Polizei fahndet nach bewaffneten Männern
Von Frederick Mersi und Benedikt Zinsmeister
Wolfratshausen - Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im oberbayerischen Wolfratshausen sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen.
Die beiden Männer sollen am Freitag gegen 11 Uhr einen Mitarbeiter in dem Geschäft in der Straße Untermarkt mit einer Schusswaffe bedroht haben, teilte die Polizei mit.
Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Täter aber ohne Beute zu Fuß geflohen.
Zahlreiche Beamten suchten auch mithilfe eines Hubschraubers nach den beiden Verdächtigen - zunächst erfolglos.
Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.
Täter 1:
- männlich
- etwa 180 Zentimeter groß
- etwa 25 Jahre alt
- schwarze Haare
- ausgeprägter Dreitagebart
- dunkle/schwarze Jacke, hellblaue weite Jeans, weiße Turnschuhe
- führte ein schwarzes Mobiltelefon mit sich
Täter 2:
- männlich
- etwa 170 cm groß
- etwa 25-30 Jahre alt
- schwarze Haare
- schwarze Jacke mit silbernem Reißverschluss, dunkles Shirt, olivgrüne Hose, schwarze Schuhe, auffällige silberne Uhr
Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 08816400 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa