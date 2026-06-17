Überfall auf Juwelier: 40 Streifenwagen im Einsatz, Polizei fasst Rolex-Diebe in München

München - In der Münchner Innenstadt ist am Mittwochnachmittag ein Juwelier überfallen worden. Dutzende Streifenwagen suchten nach den Räubern.

Zahlreiche Polizisten jagten durch München nach den Rolex-Räubern. Mit Erfolg.(Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut dpa-Informationen sprach ein Polizeisprecher von 40 Einsatzfahrzeugen. Diese fahndeten nach den Tätern – erfolgreich. Die Verdächtigen wurden inzwischen gefasst. Dabei sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Wie die "Bild" berichtet, sollen die mutmaßlichen Täter gegen 16.50 Uhr in den Juwelier in der Goethestraße gestürmt sein. Anschließend seien sie mit einem Fluchtwagen in Richtung Hauptbahnhof gefahren.

Gegen 17.50 Uhr sollen die beiden Täter und ein möglicher Fluchtwagenfahrer auf dem Mittleren Ring an der Auffahrt zur A9 bei einer Kontrolle entdeckt worden sein.

Bei dem Überfall wurde Ware im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es seien Beweismittel aus dem Fahrzeug sichergestellt worden.

Ob es sich dabei um die gestohlene Ware handelt, ist nicht bestätigt. Die Räuber hatten es offenbar gezielt auf Rolex-Uhren abgesehen, heißt es weiter. Sie wurden in einer Haftanstalt untergebracht und sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.