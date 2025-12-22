Vermummte greifen Lokal in Innenstadt an und prügeln Mitarbeiter bewusstlos

Halle (Saale) - Heftige Attacke in Halle: Am Samstagabend haben mehrere vermummte Männer ein Lokal in der Altstadt angegriffen und einen Mitarbeiter bewusstlos geprügelt.

Die Attacke geschah in der Rathausstraße in Halle. (Archivbild) © Imago / Steffen Schellhorn

Es war gegen 19 Uhr, als die acht männlichen, teils vermummten Personen die Gaststätte in der Rathausstraße betraten, wie Polizeisprecher Alexander Hüls am Montag berichtete.

Demnach droschen sie in der Folge auf das Inventar ein und hinterließen nicht unerhebliche Schäden.

Währenddessen flüchtete ein Angestellter (31) aus dem Lokal in Richtung Hansering, wo die Gruppe ihn aber einholte und auf den Mann einschlug und eintrat.

"Der 31-Jährige verlor das Bewusstsein und musste schließlich durch den Rettungsdienst in eine hallesche Klinik gebracht werden, wo eine stationäre Behandlung erfolgte", so der Sprecher.

Alarmierte Polizisten konnten dank Zeugenhinweisen in der Nähe des Tatorts drei Verdächtige ausmachen. Gegen die 17, 23 und 25 Jahre alten Deutschen und weitere noch unbekannte Personen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.