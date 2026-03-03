Überfall auf Fast-Food-Restaurant: Räuber zieht Knarre
Köln - Überfall am späten Abend: In Köln ist ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants mit einer Pistole bedroht worden.
Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatte der bislang unbekannte Täter das Fast-Food-Restaurant im Kölner Stadtteil Ehrenfeld am Montagabend betreten und von einem Mitarbeiter verlangt, dass dieser die Kasse öffne und das Bargeld herausgebe.
Anschließend gelang dem Räuber samt seiner Beute die Flucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Mehr Details zu dem Raubüberfall machte die Kölner Polizei am Morgen zunächst noch nicht. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.
