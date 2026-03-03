Überfall auf Fast-Food-Restaurant: Räuber zieht Knarre

In Köln ist es am Montag in einem Schnellimbiss zu dramatischen Szenen gekommen. Ein vermeintlicher Kunde hatte es nicht auf Essen oder Getränke abgesehen.

Von Laura Miemczyk

Köln - Überfall am späten Abend: In Köln ist ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants mit einer Pistole bedroht worden.

Die Polizei berichtete am Dienstag von dem Raubüberfall auf das Kölner Schnellrestaurant. (Symbolbild)
Die Polizei berichtete am Dienstag von dem Raubüberfall auf das Kölner Schnellrestaurant. (Symbolbild)  © Marius Becker/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatte der bislang unbekannte Täter das Fast-Food-Restaurant im Kölner Stadtteil Ehrenfeld am Montagabend betreten und von einem Mitarbeiter verlangt, dass dieser die Kasse öffne und das Bargeld herausgebe.

Anschließend gelang dem Räuber samt seiner Beute die Flucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mehr Details zu dem Raubüberfall machte die Kölner Polizei am Morgen zunächst noch nicht. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

