Überfall auf Fast-Food-Restaurant: Räuber zieht Knarre

Köln - Überfall am späten Abend: In Köln ist ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants mit einer Pistole bedroht worden.

Die Polizei berichtete am Dienstag von dem Raubüberfall auf das Kölner Schnellrestaurant. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatte der bislang unbekannte Täter das Fast-Food-Restaurant im Kölner Stadtteil Ehrenfeld am Montagabend betreten und von einem Mitarbeiter verlangt, dass dieser die Kasse öffne und das Bargeld herausgebe.

Anschließend gelang dem Räuber samt seiner Beute die Flucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.