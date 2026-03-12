Wochen nach Messer-Überfall auf Senioren-Paar: Verdächtiger gefasst und in U-Haft

Straubing - Nach einem Überfall mit einem Messer auf ein älteres Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen.

Verdächtiger geschnappt: Ein Hinweis aus der Bevölkerung soll die Ermittler auf die Spur des 27-Jährigen gebracht haben. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Der Mann soll am 27. Januar gegen 15 Uhr in der Sudetendeutschenstraße bei den beiden geklingelt haben.

Er forderte von seinen Opfern Bargeld und durchwühlte für dieses auch die Wohnung.

"Aufgrund des beherzten Eingreifens eines 75-jährigen Nachbarn flüchtete der Tatverdächtige anschließend ohne Beute", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Insgesamt wurden der Wohnungsinhaber, der Nachbar sowie eine in der Wohnung anwesende Pflegefachkraft leicht verletzt und mussten vor Ort ärztlich behandelt werden."

Der Täter konnte zwar fliehen, aber ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte nun die Kripo auf den potenziellen Täter.