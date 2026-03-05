Überfall in Mainz: Jugendlicher Täter zückt Pistole und schießt

In Mainz kam es am Mittwochabend zu einem Raubüberfall: Dabei zückte ein jugendlicher Täter eine Pistole und schoss! Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Von Florian Gürtler

Mainz - Bei einem Raubüberfall in der Mainzer Altstadt fiel am Mittwochabend ein Schuss! Die Polizei konnte in der Folge zwei Verdächtige fassen.

Die Mainzer Polizei ermittelt wegen eines Raubüberfalls, der sich am Mittwochabend in der Altstadt ereignete. (Symbolfoto)
Die Mainzer Polizei ermittelt wegen eines Raubüberfalls, der sich am Mittwochabend in der Altstadt ereignete. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Das Verbrechen ereignete sich gegen 19 Uhr in der "Großen Weingasse", wie das Polizeipräsidium Mainz am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte zuvor ein Mann ein gebrauchtes Mobiltelefon über eine Online-Plattform zum Kauf angeboten und mit einem Interessenten ein Treffen in der Straße vereinbart.

Vor Ort traf der Besitzer des Handys auf einen Jugendlichen, der im Laufe des Verkaufsgesprächs immer wieder verlangte, das Telefon "in die Hand zu nehmen, um es genauer zu begutachten", wie ein Sprecher erklärte.

Dem Mann kam das Verhalten des Jugendlichen verdächtig vor und er verweigerte die Übergabe des Geräts. "Daraufhin entriss der Tatverdächtige dem Geschädigten das Mobiltelefon und gab unmittelbar anschließend einen Schuss mit einer Gaspistole in dessen Richtung ab", hieß es weiter.

Der Räuber floh mit seiner Beute. Der Besitzer des Telefons blieb unverletzt und verfolgte den Täter. Gleichzeitig alarmierte der Mann mit einem zweiten Mobiltelefon die Polizei.

Fahrrad-Streife der Mainzer Polizei fasst mutmaßliche Täter

Polizisten auf Fahrrädern rückten aus: Die Fahnder konnten zwei Verdächtige identifizieren und festnehmen. (Symbolfoto)
Polizisten auf Fahrrädern rückten aus: Die Fahnder konnten zwei Verdächtige identifizieren und festnehmen. (Symbolfoto)  © Annette Riedl/dpa

Das Opfer des Überfalls konnte beobachten, "wie der flüchtige Täter das entwendete Mobiltelefon an einen zweiten Tatverdächtigen übergab", setzte der Sprecher hinzu.

Nach dieser Übergabe flohen die beiden Kriminellen in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte gab daraufhin die Verfolgung auf.

Eine Fahrrad-Streife der Mainzer Polizei hatte jedoch unterdessen ebenfalls die Verfolgung aufgenommen. Die Beamten konnten zwei Verdächtige identifizieren und festnehmen: "Sowohl das entwendete Mobiltelefon als auch die bei der Tat verwendete Gaspistole wurden aufgefunden und sichergestellt."

Gegen die mutmaßlichen Täter werde nun wegen des Verdachts des schweren Raubs wie auch wegen des verbotenen "Mitführens der Gaspistole" ermittelt.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

