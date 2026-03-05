Überfall in Mainz: Jugendlicher Täter zückt Pistole und schießt

Mainz - Bei einem Raubüberfall in der Mainzer Altstadt fiel am Mittwochabend ein Schuss! Die Polizei konnte in der Folge zwei Verdächtige fassen.

Die Mainzer Polizei ermittelt wegen eines Raubüberfalls, der sich am Mittwochabend in der Altstadt ereignete. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Das Verbrechen ereignete sich gegen 19 Uhr in der "Großen Weingasse", wie das Polizeipräsidium Mainz am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte zuvor ein Mann ein gebrauchtes Mobiltelefon über eine Online-Plattform zum Kauf angeboten und mit einem Interessenten ein Treffen in der Straße vereinbart.

Vor Ort traf der Besitzer des Handys auf einen Jugendlichen, der im Laufe des Verkaufsgesprächs immer wieder verlangte, das Telefon "in die Hand zu nehmen, um es genauer zu begutachten", wie ein Sprecher erklärte.

Dem Mann kam das Verhalten des Jugendlichen verdächtig vor und er verweigerte die Übergabe des Geräts. "Daraufhin entriss der Tatverdächtige dem Geschädigten das Mobiltelefon und gab unmittelbar anschließend einen Schuss mit einer Gaspistole in dessen Richtung ab", hieß es weiter.

Der Räuber floh mit seiner Beute. Der Besitzer des Telefons blieb unverletzt und verfolgte den Täter. Gleichzeitig alarmierte der Mann mit einem zweiten Mobiltelefon die Polizei.