Überfall während "Harry Potter"-Event: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Hamburg - In Hamburg hat ein Unbekannter am Freitagabend das Kassenhäuschen eines Parkhauses überfallen. Der Täter soll eine Schusswaffe bei sich haben.

Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. © NEWS5 / Sebastian Peters

Kurz bevor im Theater am Großmarkt in Hamburg-Hammerbrook der Vorhang zur Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" fiel, raubte ein Mann das zugehörige Parkhaus aus.

Um 18.55 Uhr habe der maskierte Unbekannte das Kassenhäuschen mit vorgehaltener Waffe um die Einnahmen des Abends gebracht.

Der Täter habe eine geringe Menge Bargeld erbeutet, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.