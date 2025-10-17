Überfall während "Harry Potter"-Event: Bewaffneter Täter auf der Flucht
Hamburg - In Hamburg hat ein Unbekannter am Freitagabend das Kassenhäuschen eines Parkhauses überfallen. Der Täter soll eine Schusswaffe bei sich haben.
Kurz bevor im Theater am Großmarkt in Hamburg-Hammerbrook der Vorhang zur Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" fiel, raubte ein Mann das zugehörige Parkhaus aus.
Um 18.55 Uhr habe der maskierte Unbekannte das Kassenhäuschen mit vorgehaltener Waffe um die Einnahmen des Abends gebracht.
Der Täter habe eine geringe Menge Bargeld erbeutet, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Der Täter entkam mitsamt seiner Beute, eine Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.
