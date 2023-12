Jugendlicher betritt Kiosk, stellt sich vor Kasse und zückt Messer - doch eine Sache ist seltsam

Neuss - Für eine Flasche Wein hat ein Jugendlicher (15) in Neuss einen Kiosk überfallen und die Besitzerin mit einem Teppichmesser bedroht. Die Frau alarmierte die Polizei .

Der Teenager (15) zückte ein Messer, stahl eine Flasche Wein und verließ den Kiosk wieder - ohne auch nur ein Wort zu sprechen. (Symbolbild) © 123rf/photobuay

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag schilderte, hatte der Teenager den Kiosk an der Konradstraße im Neusser Stadtteil Gnadental am Montagabend gegen 20.30 Uhr betreten und sich vor die Kasse gestellt, wo er plötzlich ein Teppichmesser hervorzog und damit die Inhaberin bedrohte.

Dann nahm der 15-Jährige eine Flasche Wein aus der Auslage im Kassenbereich und verließ den Laden anschließend wieder über den "Grünen Weg" in Richtung Berghäuschensweg.

Was stutzig macht: Während des Überfalls sprach der dunkel gekleidete und mit einer Kapuze und einem Schal maskierte Jugendliche kein einziges Wort.

Nachdem der junge Räuber den Kiosk verlassen hatte, alarmierte die Besitzerin umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen und einer Diensthundeführerin zum Ort des Geschehens ausrückte.