03.03.2025 13:54 Kassiererin in Tankstelle angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Am Samstag versuchte ein Mann mit einer Waffe eine Tankstelle in Wanzleben-Börde zu überfallen. Dabei griff er die Kassiererin an und flüchtete.

Von Robert Lilge

Wanzleben-Börde - Am Samstagabend kam es in einer Tankstelle in Wanzleben-Börde (Landkreis Börde) zu einem Überfall. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Polizei erhofft sich aussagekräftige Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Die Tat ereignete sich um 19.30 Uhr, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag mit. Beim Betreten der Tankstelle habe der Täter eine Waffe gezückt und der Kassiererin damit gedroht. Diese sollte ihm Bargeld herausgeben. Als sie seiner Aufforderung nicht nachkam, wurde sie von ihm körperlich angegriffen. Überfall Schon wieder! Kult-Späti in Striesen zum fünften Mal überfallen Ohne Diebesgut machte sich der Mann anschließend in unbekannte Richtung davon. So soll er ausgesehen haben: etwa 1,80 Meter groß



schwarze Bekleidung



schwarze Maske

Mit Hinweisen von Zeugen wollen die Ermittler jetzt den Fall aufklären und den Täter ergreifen. Angaben zur Tat oder dem gesuchten Mann nimmt die Polizei unter Tel. 0391/5461687 entgegen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa