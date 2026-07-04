Kriminelles Trio provoziert Frontal-Crash und raubt Mann aus

Stade - Die Fahndung läuft! In der Nacht zu Samstag ist ein 24-Jähriger in Stade ( Niedersachsen ) erst in einen Unfall verwickelt und anschließend von drei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Wagen des kriminellen Trios wurde bei dem Frontal-Crash erheblich beschädigt. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Beamten mitteilten, war der junge Mann nach derzeitigen Erkenntnissen um kurz vor Mitternacht mit seinem Mercedes auf der Straße "Am Mühlenteich" unterwegs, als ihm ein weißer VW Polo entgegenkam.

Der Fahrer des Polos lenkte geradewegs auf den Mercedes zu, sodass es zum Frontal-Zusammenstoß kam. Direkt nach der Kollision sprangen drei Männer aus dem Polo und zogen den 24-Jährigen aus seinem Wagen.

Anschließend traten und schlugen sie auf den Mann aus Stade ein, ehe sie ihm seine Bauchtasche samt Portemonnaie, Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld klauten. Als Zeugen auftauchten, flüchteten die drei in unbekannte Richtung.

Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash schwer beschädigt, der entstandene Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Der Polo wurde sichergestellt, ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren.