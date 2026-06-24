Prügel am Bahnhof: Teenies landen nach Raub-Versuch in U-Haft, Opfer in Klinik

Rödental - Im oberfränkischen Landkreis Coburg ist ein 21-Jähriger am Montagabend bei einem Überfall am Bahnhof verletzt worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Das 21 Jahre alte Opfer des Angriffs musste nach einer ersten medizinischen Versorgung in eine Fachklinik gebracht werden. (Symbolfoto) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, ging gegen 18.30 Uhr eine Meldung über eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Bahnhofs ein.

Dort trafen sie auf eine verletzte Person. Der 21-Jährige gab an, kurz zuvor von mehreren Männern angegriffen worden zu sein.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen mutmaßlich drei Männer die Herausgabe der Umhängetasche des 21-jährigen Geschädigten gefordert und nach dessen Weigerung Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben", teilten die Staatsanwaltschaft Coburg und das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

In der gemeinsamen Presseerklärung heißt es weiter: "Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, sollen die mutmaßlichen Täter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei sollen sie versucht haben, dessen Umhängetasche zu entreißen, was ihnen aufgrund der Gegenwehr des Angegriffenen jedoch misslang."

Der 21-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und Prellungen. Wegen eines Knochenbruchs im Bereich eines Auges kam er zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik.