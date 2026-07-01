Mann zu Boden geschlagen und ausgeraubt: Teenager-Duo in U-Haft

Nürnberg - Im mittelfränkischen Nürnberg sollen zwei 18-Jährige am frühen Dienstagmorgen einen 26 Jahre alten Mann am Plärrer überfallen und sein Bargeld geraubt haben. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Zwei 18-Jährige sollen einen Mann am Nürnberger Plärrer überfallen und Bargeld geraubt haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann gegen 2.45 Uhr Geld in einer Sparkassenfiliale abgehoben.

Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, gingen die beiden Tatverdächtigen nach nur wenigen Metern auf ihn los.

"Die Tatverdächtigen schlugen den Mann zu Boden und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Anschließend flüchteten die beiden 18-jährigen Deutschen. Mehrere Personen beobachteten den Vorfall.

"Einem aufmerksamen Zeugen gelang es, die beiden Flüchtenden einzuholen und sie dazu zu bewegen, gemeinsam mit ihm zum Tatort zurückzukehren." Die alarmierten Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest.