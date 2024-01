Mann sticht auf 63-Jährige ein: Frau mit Verletzungen im Krankenhaus

Bitterfeld-Wolfen - Eine 63 Jahre alte Frau ist am Sonntagmorgen in Bitterfeld-Wolfen Opfer eines brutalen Überfalls geworden.

Eine 63-Jährige wurde bei einem Überfall am Sonntag in Bitterfeld-Wolfen verletzt. © EHL Media/Lucas Libke

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag gemeinsam zum aktuellen Ermittlungsstand mitteilten, lief die 63-Jährige aus Bitterfeld gegen 7.45 Uhr die Walther-Rathenau-Straße entlang.

Von hinten sei die Fußgängerin auf Höhe des Hotels "Central" plötzlich von einem Mann angesprochen und schließlich angegriffen worden.

"Dabei habe der unbekannte Täter mit einem messerähnlichen Gegenstand auf die Geschädigte eingestochen", hieß es.

Mit einem Einkaufsbeutel des Opfers als Beute sei der Unbekannte dann nördlich in Richtung der Hotel-Parkplätze gelaufen.

Die Frau habe Verletzungen an einer Hand und am Oberkörper erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden - sie schwebe nicht in Lebensgefahr.