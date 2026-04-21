Maskierte überfallen Juwelier und verletzen Angestellte: Polizei sucht nach Täter
83 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Herzogenaurach - Am Dienstagvormittag überfielen maskierte Männer einen Juwelier im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Angriff zwei Angestellte mit Pfefferspray verletzt.
Weitere Waffen sollen bei dem Überfall nicht verwendet worden sein.
Zunächst befanden sich beide Täter auf der Flucht, einer der Männer konnte in der Zwischenzeit festgenommen werden. Der zweite ist nach wie vor nicht auffindbar. Er wird mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht.
Im Einsatz sind dabei auch ein Hund sowie ein Hubschrauber. Aktuell laufen weitere Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und im Umfeld.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald