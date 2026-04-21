Maskierte überfallen Juwelier und verletzen Angestellte: Polizei sucht nach Täter

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Am Dienstagvormittag überfielen maskierte Männer einen Juwelier in Herzogenaurach. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Angriff zwei Angestellte verletzt.

Von Paulina Sternsdorf

Herzogenaurach - Am Dienstagvormittag überfielen maskierte Männer einen Juwelier im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Angriff zwei Angestellte mit Pfefferspray verletzt.

Ein Juwelier in Herzogenaurach wurde überfallen.
Ein Juwelier in Herzogenaurach wurde überfallen.  © NEWS5 / David Oßwald

Weitere Waffen sollen bei dem Überfall nicht verwendet worden sein.

Zunächst befanden sich beide Täter auf der Flucht, einer der Männer konnte in der Zwischenzeit festgenommen werden. Der zweite ist nach wie vor nicht auffindbar. Er wird mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht.

Die Polizei sucht mit Hunden nach dem Verdächtigen.
Die Polizei sucht mit Hunden nach dem Verdächtigen.  © NEWS5 / David Oßwald

Im Einsatz sind dabei auch ein Hund sowie ein Hubschrauber. Aktuell laufen weitere Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und im Umfeld.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald

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