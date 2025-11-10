Maskierter Messer-Mann überfällt Tankstelle in Zollstock - Polizei sucht Zeugen

Köln - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Köln -Zollstock sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Täter.

Der Unbekannte hatte die Tankstelle in Köln in der Nacht zu Samstag betreten und die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der mit einem Tuch maskierte Mann hatte die Tankstelle in der Nacht zu Samstag gegen 1.55 Uhr betreten und den 48-jährigen Angestellten bedroht. Das berichtet die Polizei am Montag.

Demnach habe der mit einem Messer Bewaffnete die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten verlangt. Mit seiner Beute im Gepäck ist er anschließend in Richtung S-Bahnhaltestelle "Stammheim" geflüchtet.

Brisant: Bereits am 25. Oktober hatte ein Unbekannter dieselbe Tankstelle überfallen und ebenfalls unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten erbeutet.

Ob es sich bei dem Überfall am Wochenende um den gleichen Täter handelt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.