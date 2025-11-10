Maskierter Messer-Mann überfällt Tankstelle in Zollstock - Polizei sucht Zeugen
Köln - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Köln-Zollstock sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Täter.
Der mit einem Tuch maskierte Mann hatte die Tankstelle in der Nacht zu Samstag gegen 1.55 Uhr betreten und den 48-jährigen Angestellten bedroht. Das berichtet die Polizei am Montag.
Demnach habe der mit einem Messer Bewaffnete die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten verlangt. Mit seiner Beute im Gepäck ist er anschließend in Richtung S-Bahnhaltestelle "Stammheim" geflüchtet.
Brisant: Bereits am 25. Oktober hatte ein Unbekannter dieselbe Tankstelle überfallen und ebenfalls unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten erbeutet.
Ob es sich bei dem Überfall am Wochenende um den gleichen Täter handelt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
In diesem Zuge sucht die Kripo nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa