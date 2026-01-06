Brutaler Überfall auf Autobahn: Gangster jagen Geldtransporter hoch und erbeuten Mega-Summe
Ortona (Italien) - Szenen wie aus einem Hollywood-Blockbuster haben sich am frühen Montagmorgen auf einer Autobahn in Italien abgespielt, als bislang unbekannte Räuber bei einem spektakulären Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter rund 400.000 Euro erbeutet haben.
Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll sich der Angriff um kurz nach 6 Uhr auf der A14 bei Ortona in der Region Abruzzen ereignet haben.
Demnach sollen die bewaffneten Täter zunächst den Verkehr lahmgelegt haben, indem sie einen Lastwagen kaperten und quer auf der Fahrbahn abstellten. Anschließend gab die Bande mehrere Schüsse ab, verteilte sogenannte Krähenfüße auf der Straße und warf eine Rauchbombe in den Innenraum des Transporters, um die dortigen Wachleute bewegungsunfähig zu machen.
Noch während sich die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in dem Wagen aufhielten, sollen die Unbekannten dann den Safe mit einem Sprengsatz hochgejagt haben. Zeugen berichten in diesem Zuge von einem "Donnerknall", der das Fahrzeug komplett zerstörte und den Räubern Zugang zum Tresor verschaffte.
Nach der Aktion, die sich laut Bericht innerhalb von nur wenigen Minuten abgespielt hatte, haben die Räuber mithilfe zweiter Autos die Flucht ergriffen. Kurz darauf sollen sich die Flüchtigen mit weiteren Mitgliedern der Bande getroffen und die Fahrzeuge in Brand gesteckt haben, um ihre Spuren zu verwischen.
Anschließend sollen sie in zwei Alfa Romeo Giulietta gestiegen sein und samt ihrer Beute Reißaus genommen haben.
Autobahn war für über sechs Stunden gesperrt
Bemerkenswert: Ernsthaft verletzt wurde bei dem Überfall laut Ansa niemand. Zwei Personen erlitten allerdings Rauchgasvergiftungen und mussten vor Ort behandelt werden. Einen Transport ins Krankenhaus sollen sie aber abgelehnt haben.
Der betroffene Autobahnabschnitt zwischen Val di Sangro und Pescara war am Montag für über sechs Stunden gesperrt. Die Polizei hat eine großangelegte Fahndung nach den Räubern eingeleitet.
