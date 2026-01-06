Brutaler Überfall auf Autobahn: Gangster jagen Geldtransporter hoch und erbeuten Mega-Summe

Ortona (Italien) - Szenen wie aus einem Hollywood-Blockbuster haben sich am frühen Montagmorgen auf einer Autobahn in Italien abgespielt, als bislang unbekannte Räuber bei einem spektakulären Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter rund 400.000 Euro erbeutet haben.

Die italienische Polizei leitete eine Großfahndung nach den flüchtigen und bislang noch unbekannten Räubern ein. (Symbolbild) © Christoph Sator/dpa

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll sich der Angriff um kurz nach 6 Uhr auf der A14 bei Ortona in der Region Abruzzen ereignet haben.

Demnach sollen die bewaffneten Täter zunächst den Verkehr lahmgelegt haben, indem sie einen Lastwagen kaperten und quer auf der Fahrbahn abstellten. Anschließend gab die Bande mehrere Schüsse ab, verteilte sogenannte Krähenfüße auf der Straße und warf eine Rauchbombe in den Innenraum des Transporters, um die dortigen Wachleute bewegungsunfähig zu machen.

Noch während sich die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in dem Wagen aufhielten, sollen die Unbekannten dann den Safe mit einem Sprengsatz hochgejagt haben. Zeugen berichten in diesem Zuge von einem "Donnerknall", der das Fahrzeug komplett zerstörte und den Räubern Zugang zum Tresor verschaffte.

Nach der Aktion, die sich laut Bericht innerhalb von nur wenigen Minuten abgespielt hatte, haben die Räuber mithilfe zweiter Autos die Flucht ergriffen. Kurz darauf sollen sich die Flüchtigen mit weiteren Mitgliedern der Bande getroffen und die Fahrzeuge in Brand gesteckt haben, um ihre Spuren zu verwischen.

Anschließend sollen sie in zwei Alfa Romeo Giulietta gestiegen sein und samt ihrer Beute Reißaus genommen haben.