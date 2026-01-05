Vier Männer mit Kalaschnikow überfallen Transporter – Drei schweigen vor Gericht

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mit Beute in Millionenhöhe stehen vier junge Männer vor dem Berliner Landgericht.

Von Anne Baum Berlin - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mit Beute in Millionenhöhe stehen vier junge Männer vor dem Berliner Landgericht.



Die Täter rasten mit einem Auto in den Transporter (rechts im Bild) und ließen ihr brennendes Fahrzeug danach am Tatort zurück. © Morris Pudwell Sie sollen vor rund neun Monaten im Stadtteil Marzahn einen Transporter mit zwei Fahrzeugen eingekesselt, Schüsse abgefeuert und rund 2,4 Millionen Euro geraubt haben. Für einen 21-jährigen Angeklagten kündigten seine Verteidiger geständige Angaben an. Die Staatsanwaltschaft legt den 21- bis 26-Jährigen unter anderem versuchten Mord aus Habgier und schweren Raub zur Last. Sie hätten sich mit weiteren Mittätern zu einer Bande zusammengeschlossen, "um Überfälle auf Geldtransporter mit Waffen zu begehen", heißt es in der Anklage. Überfall Räuber mit Schusswaffe überfallen Shell-Tankstelle und fliehen mit Motorrad Für geplante Taten hätten sie sich verschiedene Fahrzeuge, Werkzeuge und mindestens ein Sturmgewehr des Typs Kalaschnikow sowie Blaulichter beschafft.

22-Jähriger soll bei Überfall in Berlin geschossen haben