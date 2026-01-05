Überfall auf Netto-Filiale! Täter entkommt trotz Fahndung mit Polizei-Heli

Gingen an der Fils - Ein Überfall auf einen Supermarkt hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz der Polizei im baden-württembergischen Gingen an der Fils (Landkreis Göppingen) gesorgt.

Schwer bewaffnete Polizeibeamte waren im Einsatz. © SDMG / Klaiber

Gegen 16.35 Uhr wurden die Beamten zur Netto-Filiale an der Hindenburgstraße alarmiert, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf TAG24-Nachfrage. Daraufhin rückten umgehend mehrere, teils schwer ausgerüstete, Einsatzkräfte aus.

Laut Polizeiangaben handelte es sich dabei allerdings nicht um speziell angeforderte Einheiten. Die Beamten befanden sich aufgrund eines anderen Einsatzes bereits im Stadtgebiet, eilten daher zur Unterstützung der Maßnahmen vor Ort herbei. Trotz des schnellen Eingreifens gelang es dem Täter dennoch, unerkannt zu entkommen.

Die Fahndung, an der mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb bis in die späten Abendstunden ohne Erfolg, sodass der Einsatz schließlich beendet wurde.

"Es bestand und besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", versicherte der Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.