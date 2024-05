Mehrere Überfälle innerhalb eines Abends: Kölner Polizei prüft Zusammenhang

Köln - Nach mehreren Raubüberfällen an nur einem Abend, bei denen der Täter jeweils mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll, sucht die Kölner Polizei nach Zeugen . Die Ermittler prüfen zudem einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Der 50-Jährige reagierte jedoch mutig, griff einen Baseballschläger und brüllte den Messermann an, der daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete.

Demnach betrat ein bislang Unbekannter zunächst gegen 19.30 Uhr einen Kiosk an der Ecke Frankfurter Straße/Heidelberger Straße und bedrohte die Angestellte (50) im weiteren Verlauf mit einem Messer. Als die Frau daraufhin um Hilfe rief, flüchtete der Angreifer, der etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein soll, in Richtung Heidelberger Straße. Der Mann soll eine schwarze Steppjacke, schwarze Hose und schwarze Mütze getragen haben.

Nach Angaben eines Polizeisprechers von Montag hatten sich die Überfälle am vergangenen Freitagabend (3. Mai) im Kölner Stadtgebiet zugetragen.

Zeugen, die Angaben zu den Raubüberfällen machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Kölner Polizei zu melden. (Symbolbild) © 123Rf/lutsenko

Der dritte Überfall geschah nur wenig später gegen 23 Uhr, als ein Unbekannter ein Sonnenstudio auf der Bonner Straße/Marktstraße in Bayenthal aufsuchte und die Mitarbeiter (28) mit einem Messer bedrohte. Währenddessen langte der Räuber hinter den Tresen in die offen stehende Kasse, bediente sich und flüchtete schließlich samt seiner Beute in Richtung der Sechtemer Straße.

Der Täter soll blond und schlank gewesen sein und eine graue Mütze, ein rot gestreiftes Oberteil, blaue Jeans und weiße Schuhe getragen haben.

In allen Fällen soll der Täter laut Zeugenaussagen mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer bewaffnet gewesen sein. Die Kölner Ermittler sind dringend auf der Suche nach den oder dem Tatverdächtigen und bitten in diesem Zusammenhang auch um Hinweise durch Zeugen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder anderweitige Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Beamten in Verbindung zu setzen.