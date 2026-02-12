Brutale Attacke! Schiedsrichter nach Heiratsantrag im eigenen Garten verkloppt

Köln - Bis vor zwei Wochen war Pascal Kaiser (28) einfach nur ein gewöhnlicher Mensch. Doch mit dem 30. Januar veränderte sich sein Leben - und das nicht nur zum Guten. Denn der Amateur-Schiedsrichter wurde jetzt brutal angegriffen.

Beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg hat Pascal Kaiser (28) seinem Partner einen Heiratsantrag gemacht. © IMAGO / Beautiful Sports International

Beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg machte der 28-Jährige seinem Partner einen Heiratsantrag.

Seitdem hat der 28-Jährige zahlreiche Hassnachrichten in den sozialen Medien bekommen, weshalb er seine beiden Kanäle auf privat gestellt hat.

Jetzt aber folgte der nächste Schock! Denn der Amateur-Schiedsrichter ist offenbar Opfer mehrerer Angriffe geworden. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein Bild von sich mit geschwollenem Gesicht und blauem Auge.

"Gegen 22.15 Uhr sollen drei unbekannte Männer einen Mann angegriffen haben", bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei gegenüber der "FAZ".

Nach Angaben seines Anwalts sei er in der Nacht von Samstag auf Sonntag an seinem Wohnort in der Nähe von Köln im eigenen Garten angegriffen worden. Zuvor soll der queere Aktivist Drohungen bekommen haben, in denen auch seine Adresse genannt worden sein soll.