In belebtem Shopping-Center: Räuber zerkloppt Juwelier-Vitrine und flüchtet mit Schmuck

Dessau-Roßlau - Ein Räuber hat am Samstagnachmittag einen Juwelier in Dessau ( Sachsen-Anhalt ) überfallen und hat einen hohen Schaden hinterlassen.

Ein Juwelier im Dessauer Rathaus-Center ist ausgeraubt worden. © IMAGO / Joko

Gegen 14.30 Uhr habe der unbekannte Täter das Geschäft im Rathaus-Center mit einem übers Gesicht gezogenen Schal betreten und auf eine Vitrine eingeschlagen.

Anschließend ließ er eine noch unbekannte Menge Schmuck mitgehen.

"Nachdem der Täter vom Verkaufspersonal angesprochen wurde, habe dieser das Schlagwerkzeug erhoben und sei aus dem Geschäft geflüchtet", so Polizeisprecherin Doreen Wendland am Abend.

Zeugen beobachteten, wie der offenbar männliche Täter über den Center-Ausgang an der Kavalierstraße flüchtete, durch die Ratsgasse rannte und von dort mit einem schwarzen E-Scooter durch die Zerbster Straße Richtung Albrechtsplatz fuhr.