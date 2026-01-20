Räuber bedroht Kassenpersonal mit Waffe: Polizei sucht nach Zeugen

Berlin - Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, um diesen mutmaßlichen Räuber zu fassen.

Kannst Du Hinweise zu diesem Gesuchten geben? © Polizei Berlin

Insgesamt wird in acht Fällen ermittelt, bei denen derselbe Täter infrage kommt.

Der bislang unbekannte Mann soll bei den jeweiligen Fällen den Laden betreten, sich an die Mitarbeitenden gewandt, einen Beutel genommen und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben.

Dabei soll der Räuber den Angestellten Schusswaffen oder Messer vorgehalten haben, um die Übergabe des Geldes zu erzwingen.

An diesen Orten hat er die Überfälle begangen:

Tat 1:

Datum: 5. November 2025, 21.17 Uhr

Ort: "Star"-Tankstelle, Pablo-Picasso-Straße 50, 13053 Berlin (Hohenschönhausen)

Tat 2:

Datum: 6. November 2025, 20.50 Uhr

Tatort: "Total"-Tankstelle, Am Feuchten Winkel 11, 13129 Berlin (Pankow)

Tat 3:

Datum: 14. Dezember 2025, 19.55 Uhr

Tatort: "AGIP"-Tankstelle, Ahrensfelder Chaussee 152, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 4:

Datum: 17. Dezember 2025, 21.10 Uhr

Tatort: roter Netto-Getränkediscount, Rabensteiner Straße 36, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 5:

Datum: 22. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Tatort: Lotto-Laden, Karl-Philipp-Moritz-Weg 61, 13057 Berlin (Falkenberg)

Tat 6 und 7:

Datum: 23. Dezember 2025, 18.35 Uhr

Datum: 11. Januar 2026, 19.35 Uhr

Tatort: "Aral"-Tankstelle, Märkische Allee 248, 12679 Berlin (Marzahn-Nord)

Tat 8:

Datum: 14. Januar 2026, 20.10 Uhr

Tatort: roter Netto-Markt, Neue Grottkauer Straße 3, 12619 Berlin (Hellersdorf)

Nach den Taten soll er in unbekannte Richtungen verschwunden sein. Während des Überfalls sei er ruhig und unaufgeregt gewesen.