Räuber bedroht Kassenpersonal mit Waffe: Polizei sucht nach Zeugen
Berlin - Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, um diesen mutmaßlichen Räuber zu fassen.
Insgesamt wird in acht Fällen ermittelt, bei denen derselbe Täter infrage kommt.
Der bislang unbekannte Mann soll bei den jeweiligen Fällen den Laden betreten, sich an die Mitarbeitenden gewandt, einen Beutel genommen und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben.
Dabei soll der Räuber den Angestellten Schusswaffen oder Messer vorgehalten haben, um die Übergabe des Geldes zu erzwingen.
An diesen Orten hat er die Überfälle begangen:
Tat 1:
- Datum: 5. November 2025, 21.17 Uhr
- Ort: "Star"-Tankstelle, Pablo-Picasso-Straße 50, 13053 Berlin (Hohenschönhausen)
Tat 2:
- Datum: 6. November 2025, 20.50 Uhr
- Tatort: "Total"-Tankstelle, Am Feuchten Winkel 11, 13129 Berlin (Pankow)
Tat 3:
- Datum: 14. Dezember 2025, 19.55 Uhr
- Tatort: "AGIP"-Tankstelle, Ahrensfelder Chaussee 152, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)
Tat 4:
- Datum: 17. Dezember 2025, 21.10 Uhr
- Tatort: roter Netto-Getränkediscount, Rabensteiner Straße 36, 12689 Berlin (Marzahn-Nord)
Tat 5:
- Datum: 22. Dezember 2025, 20.15 Uhr
- Tatort: Lotto-Laden, Karl-Philipp-Moritz-Weg 61, 13057 Berlin (Falkenberg)
Tat 6 und 7:
- Datum: 23. Dezember 2025, 18.35 Uhr
- Datum: 11. Januar 2026, 19.35 Uhr
- Tatort: "Aral"-Tankstelle, Märkische Allee 248, 12679 Berlin (Marzahn-Nord)
Tat 8:
- Datum: 14. Januar 2026, 20.10 Uhr
- Tatort: roter Netto-Markt, Neue Grottkauer Straße 3, 12619 Berlin (Hellersdorf)
Nach den Taten soll er in unbekannte Richtungen verschwunden sein. Während des Überfalls sei er ruhig und unaufgeregt gewesen.
Die Polizei möchte wissen: Wer erkennt den Mann?
Der Gesuchte ist etwa 1,60 bis 1,76 Meter groß, hat eine weiße Hautfarbe, eine korpulente Statur und spricht Deutsch. Außerdem soll er sich bei den Taten mit Faschingsutensilien und Pflastern im Gesicht maskiert haben.
Die Ermittler wollen nun wissen: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben? Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach einer Tatbegehung gesehen und wer kann weitere sachdienliche Angaben zu den hier beschriebenen Taten und/oder zum Tatverdächtigen machen?
Wenn Du Hinweise geben kannst, melde Dich bei der Polizeidirektion in der Bulgarischen Straße 55, 12435 Berlin, unter den Rufnummern (030) 4664-373126 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten). Alternativ kannst Du eine E-Mail schreiben, das Hinweisformular im Internet nutzen oder Dich an jede andere Polizeidienststelle wenden.
Titelfoto: Polizei Berlin