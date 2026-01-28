Nach tödlichem Überfall auf Rentner-Paar: Verdächtiger erneut verhaftet

Bonn/Zülpich - Zweieinhalb Jahre nach einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Zülpich ist ein Tatverdächtiger in Italien erneut festgenommen worden.

Im August 2023 war das Ehepaar von mehreren Tätern nachts in seinem Haus überfallen und durch Schläge lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Staatsanwaltschaft Bonn hatte per internationalem Haftbefehl nach dem 40-Jährigen fahnden lassen und inzwischen seine Auslieferung nach Deutschland beantragt, wie die Bonner Polizei mitteilte.

Die Eheleute - beide 76 Jahre alt - waren im August 2023 von mehreren Tätern nachts in ihrem Haus überfallen und durch Schläge lebensgefährlich verletzt worden. Der Ehemann war ein halbes Jahr nach der Tat an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Das Landgericht Bonn hatte 2024 einen 37 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der 40-Jährige war im Zusammenhang mit der Tat bereits zweimal festgenommen worden - und wurde mangels Beweisen wieder freigelassen.